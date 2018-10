Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Medewerker chemiebedrijf Hexion gewond geraakt Het zou gaan om een operator bij het bedrijf.

Een medewerker van Hexion in de Botlek is zaterdagmiddag gewond geraakt bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof. De medewerker is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een operator die in contact is gekomen met de vloeistof formaline. Dat gebeurde rond half één vanmiddag bij het losmaken van een koppeling, meldt een woordvoerder van DCMR. Formaline wordt veel gebruikt voor het ontsmetten van kippenstallen. Hoe het nu met de medewerker is, is onbekend.