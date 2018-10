Deel dit artikel:













Rookvergiftiging door balkonbrand in Schiedam De brandweer bij het appartement waar de brand woedde. Foto: MediaTV

Bij een brand in een flat aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam hebben zaterdagmiddag twee mensen rookvergiftiging opgelopen. Zij zijn ter plekke in een ambulance behandeld. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk.

De brand begon rond 15:00 uur op een balkon op de vierde etage van de flat. Hier kwam veel rook bij vrij. Op het balkon stond plastic meubilair. De twee mensen die rookvergiftiging opliepen zijn een bewoonster van de vijfde etage en een omstander die heeft geprobeerd het vuur te blussen. Na controle in een toegesnelde ambulance hoefde het tweetal niet te worden behandeld in het ziekenhuis. Woningen ontruimd

Het vuur was verder ook snel onder controle, meldt de brandweer. Uit voorzorg zijn verschillende woningen in de flat ontruimd.

