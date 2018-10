Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoe worden de winkels in de Koopgoot bevoorraad? "Daar kun je toch helemaal niet komen met de auto?"

Dichters, DJ's en vragen op deze uitzonderlijk warme 13e dagvan oktober. Tijdens de uitzending maakte we een uitstapje naar de Koopgoot, verdiepten wij ons in een goed heilig man en vroegen wij ons af: is 'detoxen' wel goed voor je?

Zeker en vast, vast en zeker

Wil Lamers belde ons en vroeg: In Nederland zeggen we 'vast en zeker' en in België zeggen ze 'zeker en vast'. Waar komt dat verschil vandaan en wie heeft er nu gelijk? Wil Lamers belde ons en vroeg: In Nederland zeggen we 'vast en zeker' en in België zeggen ze 'zeker en vast'. Waar komt dat verschil vandaan en wie heeft er nu gelijk? Anna Blámàn, Anna Blâhman, Anna Blàmän?

Marjon de Sterke hoorde laatst onze StraatWijs over Anna Blaman en vroeg zich af: Hoe spreek je Anna Blaman nu eigenlijk uit? Waar leg je de klemtoon op? Marjon de Sterke hoorde laatst onze StraatWijs over Anna Blaman en vroeg zich af: Hoe spreek je Anna Blaman nu eigenlijk uit? Waar leg je de klemtoon op? Een brug te ver

Hanneke Terlingen vraagt: Waar komt de term ‘ezelsbruggetjes’ vandaan? Ik gebruik deze term vaak om dingen te onthouden. Want een EZELSbruggetje, maakt de dingen toch helemaal niet makkelijker? Hanneke Terlingen vraagt: Waar komt de term ‘ezelsbruggetjes’ vandaan? Ik gebruik deze term vaak om dingen te onthouden. Want een EZELSbruggetje, maakt de dingen toch helemaal niet makkelijker? Drones misschien?

Erik van den Berg vraagt zich af hoe de winkels in de Koopgoot worden bevoorraad. "Daar kun je toch helemaal niet komen met de auto?" Erik van den Berg vraagt zich af hoe de winkels in de Koopgoot worden bevoorraad. "Daar kun je toch helemaal niet komen met de auto?" Goed heiligman

Willem Keij vroeg: waarom vieren kinderen op 11 november Sint-Maarten? Willem Keij vroeg: waarom vieren kinderen op 11 november Sint-Maarten? Bedrijven en hun kroost

Piet Daniëls wilt graag het volgende weten: Waarom hebben middenstanders (MKB) alleen zonen en multinationals alleen dochters? Je ziet vaak '..... & zn.' en een multinational heeft vaak een dochteronderneming. Piet Daniëls wilt graag het volgende weten: Waarom hebben middenstanders (MKB) alleen zonen en multinationals alleen dochters? Je ziet vaak '..... & zn.' en een multinational heeft vaak een dochteronderneming. Detox jij, of detox ik?

Julian de Vree vroeg kordaat: Is een detox-kuur wel goed voor je? Julian de Vree vroeg kordaat: Is een detox-kuur wel goed voor je? 'Dat is dan € 1,72 alstublieft'

Lydia van ‘t Veen wilt weten waarom we in Nederland geen 2-cent en 1-cent muntjes meer hebben, terwijl deze in andere landen, zoals Frankrijk, nog wel bestaan. Lydia van ‘t Veen wilt weten waarom we in Nederland geen 2-cent en 1-cent muntjes meer hebben, terwijl deze in andere landen, zoals Frankrijk, nog wel bestaan. Beton of staal?

Weerman Ed Aldus was ook van de partij: “Er wordt gebouwd op Rotterdam-Zuid aan de Remisewijk, maar daar gebruiken ze stalen pijpen voor de fundering. Waarom is dat niet beton? Het klinkt ook nogal schel dat gesla op die palen.” Weerman Ed Aldus was ook van de partij: “Er wordt gebouwd op Rotterdam-Zuid aan de Remisewijk, maar daar gebruiken ze stalen pijpen voor de fundering. Waarom is dat niet beton? Het klinkt ook nogal schel dat gesla op die palen.” Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.