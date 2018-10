Dordtse visboer eerste met VISwijzer op de markt

Heeren van de Vis uit Dordrecht is de eerste visboer van Nederland die gebruik maakt van de VISwijzer. Dit is een speciaal label voor visboeren op de markt. De VISwijzer geeft duidelijk de herkomst van de vis aan.

De VISwijzer is een initiatief van de Good Fish Foundation. Zij willen visliefhebbers helpen een verantwoorde keuze te maken bij het eten van vis. In supermarkten is dit vaak al helder aangegeven, maar volgens de foundation is de herkomstinformatie van vis op de markt veel beperkter.

Bij de visboer op de markt in het centrum van Dordrecht kun je vanaf zaterdag zien welke vis duurzaam gevangen of gekweekt is, waardoor je een bewustere keus kunt maken. Op deze manier hoopt de Good Fish Foundation een handje te helpen tegen overbevissing.

Extra Werk

Voor visboer Nico Rosendaal van Heeren van de Vis betekent het wel extra werk. Hij zal bij alle vis de herkomst moeten aangeven. “Ik vind het belangrijk om dit te doen want ik wil dat er voor mijn kinderen ook voldoende vis over blijft", motiveert hij zijn keuze om de VISwijzer te gebruiken. "Maar ik begrijp het ook dat niet iedere ondernemer er zoveel tijd in kan steken."