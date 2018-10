Amateurvoetbal: Spijkenisse nog steeds aan kop in hoofdklasse A

Spijkenisse heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de hoofdklasse A. In Vlaardingen werd Zwaluwen met 3-1 verslagen. Kees 'Pier' Tol (2x) en Peter de Lange maakten de goals voor de gasten. Sten Wever scoorde de aansluitingstreffer voor de zwart-witten.

Na zeven wedstrijden is Spijkenisse nog steeds de enige ploeg in de hoofdklasse die nog niet verloren heeft. De groen-witten staan eerste met zeventien punten. Zwaluwen neemt met negen punten een plek in het linkerrijtje in.

Overige uitslagen:

SC Feyenoord - sv DFS 3-0

Jodan Boys - Capelle 2-2

FC 's-Gravenzande - XerxesDZB 3-2

Om 18:00 uur neemt Smitshoek het in Noord-Brabant op tegen Jong FC Den Bosch.

Tweede divisie

Jong Sparta pakte in speelronde 8 op sportpark De Krom een puntje tegen Katwijk (1-1), waardoor de Rotterdamse belofteploeg derde is met zestien punten. Excelsior Maassluis ging in Amsterdam met 4-1 onderuit bij AFC. De ploeg van trainer Dogan Corneille bevindt zich bovenaan het rechterrijtje met tien punten. Barendrecht, die nu zestiende staat met zeven punten, speelde met 1-1 gelijk tegen GVVV uit Veenendaal.

Derde divisie zaterdag

SteDoCo kon op bezoek bij Eemdijk na afloop een feestje vieren, want de club uit Hoornaar won met 1-0. De thuisploeg eindigde het duel met negen man vanwege twee rode kaarten. SteDoCo is na acht duels in het linkerrijtje te vinden met twaalf punten.

ASWH komt later nog in actie. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht begint om 18:00 uur aan het uitduel tegen Achilles '29 in Groesbeek.