Harroui beschikbaar voor Sparta tijdens interlands: 'Lastige situatie'

Abdou Harroui is, net als zijn ploeggenoot Deroy Duarte, zondag tegen SC Cambuur gewoon inzetbaar voor Sparta. De twee middenvelders zijn door bondscoach Bert Konterman niet opgeroepen voor Oranje onder 20. Hij staat standby bij de Nederlandse belofteploeg.

"Het is leuk om voor het Nederlands Elftal uit te komen, maar dat geldt ook voor Sparta", zegt Harroui. Voor hem is het een lastige situatie als hij opgeroepen zou worden. "Natuurlijk wil je ook voor je club uitkomen. Maar de bondscoach heeft er nu voor gekozen om me niet op te roepen. Dan is het heel simpel."

Verder is Harroui van mening dat het een vorm van competitievervalsing is, als er tijdens interlandperiodes gevoetbald wordt in de eerste divisie. "We hebben geen rustperiodes. Dat zou wel moeten zijn. Als een team zes à zeven internationals heeft, dan is dat niet fair. Daar is iedereen het mee eens", aldus Harroui, die dit seizoen zes keer als basisspeler startte.

Kijk hierboven naar het volledige interview van Sinclair Bischop met Abdou Harroui, die ook over zijn ontwikkeling bij Sparta spreekt.