Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











We waren dichtbij, maar het regionale warmterecord is niet gebroken Nét geen warmterecord voor oktober.

Het was af en toe flink zweten zaterdag, maar het was in onze regio niet de warmste oktoberdag ooit. Het meetpunt bij Rotterdam The Hague Airport piekte op 25,8 graden. Dat is 0,2 graden minder dan het record uit 2011.

Toen gaf de temperatuurmeter op het warmste moment 26,0 graden aan. Dat was op 1 oktober. Wel was het vandaag de warmste 13 oktober ooit bij het vliegveld, de locatie waar het KNMI de officiële temperatuur voor onze regio vaststelt. De warmste plek in Zuid-Holland-Zuid was Gorinchem. Daar werd het zaterdag 26,3 graden. Voorlopige metingen

Weerman Jules Geirnaerdt benadrukt dat het om voorlopige metingen gaat. “Het station stuurt automatisch om de tien minuten de temperatuur door, maar het kan zijn dat in die tussenliggende periodes er toch een record is gevestigd.” Weerman Jules Geirnaerdt benadrukt dat het om voorlopige metingen gaat. “Het station stuurt automatisch om de tien minuten de temperatuur door, maar het kan zijn dat in die tussenliggende periodes er toch een record is gevestigd.” Het KNMI kan bij de nacontrole op de metingen dus nog andere waardes vaststellen. Geirnaerdt: “De kans dat dit 0,2 graden hoger is dan de metingen nu is echter erg klein.”