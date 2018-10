Vlaardingen pronkt met oudste wan van Nederland

Bij opgravingen in Vlaardingen is een wan gevonden. Het historische werktuig werd gebruikt om letterlijk het kaf van het koren te scheiden. Archeologen schatten dat de wan 300 jaar voor het begin van onze jaartelling is gemaakt.

Museum Vlaardingen presenteert het opgegraven kleinood voor het eerst aan het publiek tijdens de Nationale Archeologiedagen . Het gaat om de oudste wan die ooit in Nederland is gevonden. De wan is gemaakt van wilgentakken en is uitzonderlijk goed bewaard gebleven in een dikke kleilaag.

Blankenburgverbinding

Er worden met regelmaat bodemvondsten gedaan in Vlaardingen en omgeving. Het was in de IJzertijd het dichtstbevolkte gebied van het land. De wan is opgegraven tijdens de voorbereidingen van de aanleg van de Blankenburgverbinding. Dat was al in 2016 maar het prepareren van de korenmand bleek een monnikenwerk.

Archeoloog Tim de Ridder van Museum Vlaardingen is blij met de wan. "We gingen ervan uit dat op het natte veenland alleen koeien liepen, maar nu blijkt dat er ook al landbouw werd bedreven in dit deel van Nederland", zegt hij trots.

Rijkswaterstaat

Onder de aanwezigen was ook Helene Moors van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de aanleg van de tunnel. Last heeft ze niet gehad van de graafwerkzaamheden. "Als je dat volgens planning doet is het geen probleem. Er is tijdig onderzoek gedaan of er iets in de grond zat en dan is het mooi dat er zo'n verhaal aan vast zit", vertelt ze. "Ook Rijkswaterstaat werkt wel met wilgenmatten op natte grond en je ziet het, dat blijft duizenden jaren goed".

Expositie

De wan maakt in Museum Vlaardingen onderdeel uit van de expositie 'Stoere boeren op het veen' die de komende maand te zien is. Er is ook een replica aanwezig om zelf het koren van het kaf te scheiden.