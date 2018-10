Oranje boekt zege op Duitsland

Het Nederlands Elftal heeft zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA een knappe overwinning geboekt tegen Duitsland. Oranje was in de Nations League met 3-0 te sterk voor Die Mannschaft. Twee oud-regiogenoten scoorden voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Virgil van Dijk opende in de dertigste minuut de score (1-0). Memphis Depay, die in de jeugd van Sparta speelde, counterde zijn ploeg in de 87e minuut naar 2-0. Oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum zette in blessuretijd de 3-0 eindstand op het scorebord.

Voormalig Spartanen Denzel Dumfries en Marten de Roon startten net als Depay en Wijnaldum in de basis bij Oranje. Ook Frenkie de Jong uit Arkel begon aan het duel. Tonny Vilhena, de enige speler van Feyenoord in de selectie, deed niet mee bij het Nederlands Elftal.

Oranje staat halverwege groep 1 van de hoogste divisie van de Nations League op de tweede plaats met drie punten uit twee duels. Frankrijk, de regerend wereldkampioen, leidt de poule met vier punten. Duitsland is derde en heeft pas één punt. Dinsdag treft Nederland in een oefeninterland België in Brussel. In november speelt Oranje in De Kuip voor de Nations League tegen Frankrijk.