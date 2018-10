Deel dit artikel:













Basketbalderby vooral buiten het veld een bijzondere gebeurtenis Feyenoord Basketball (rood) tegen Dutch Windmills (wit)

In de eredivisie heren is zaterdagavond de basketbalderby tussen Feyenoord Basketball en Dutch Windmills in een Dordtse overwinning geëindigd. De manier waarop de curieuze 77-60 zege voor de ploeg uit Dordrecht in het Topsportcentrum echter tot stand kwam, was na afloop het onderwerp van gesprek.

Score plotseling gewijzigd Al na enkele seconden in het eerste kwart besloot de arbiter Arnoud van Bochove de wedstrijd stil te leggen, omdat er problemen waren met de schotklok en het scorebord. Na een kwartier kon het duel eindelijk weer doorgaan. Het eerste kwart tussen Feyenoord Basketball en Dutch Windmills kende een 13-18 tussenstand, maar bij aanvang van het tweede kwart was die score plotseling veranderd. Beide teams begonnen het tweede gedeelte van de wedstrijd met een 14-17 stand en dat was Geert Hammink, coach van Dutch Windmills, ook opgevallen. Hij maakte zijn ontevredenheid kenbaar bij scheidsrechter Van Bochove, die de stand niet terugdraaide. Uiteindelijk ging Dutch Windmills met een 36-29 voorsprong de rust in. Na de thee bleef het scorebord een onbedoelde, negatieve hoofdrol spelen. In het derde kwart leek ineens een speelminuut erbij te zijn gekomen, wat Hammink constateerde. Ook hier was er onduidelijkheid over. Verder zou een score van de Dordtenaren in het vierde kwart niet zijn meegeteld. Uiteindelijk kon Feyenoord Basketball in de laatste twee kwarten de stand nauwelijks meer verkleinen en liep Dutch Windmills uit naar een 77-60 overwinning. Stand Na twee duels in de dutch basketball league heeft Dutch Windmills twee punten gepakt. Het was meteen de eerste overwinning van het seizoen voor de basketbalploeg uit Dordrecht. Feyenoord Basketball heeft na drie partijen nog steeds niet gewonnen. De Rotterdammers dragen net als Den Helder Suns met nul punten de rode lantaarn.