Dumfries (oud-Sparta) trots op zijn debuut in Oranje

Denzel Dumfries speelde vier seizoenen geleden nog in de jeugd van Barendrecht. De voormalige rechtsback van Sparta maakte zaterdag zijn debuut bij Oranje in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Duitsland voor de Nations League. "Dit kan niet beter. Een prachtige avond om nooit te vergeten", aldus de tevreden Rotterdammer tegen RTV Rijnmond.

"Ik ben hartstikke trots. Het is een mooi begin", blikt Dumfries terug. "Als team hebben we goed gespeeld en mooie goals gemaakt. We waren super effectief voor het doel."

De afgelopen dagen kreeg Dumfries veel berichten over zijn selectie bij het Nederlands Elftal. Maar hij zegt de focus te hebben bewaard. Over een vaste basisplaats wil hij het nog niet hebben. "Ik heb goede concurrenten op de rechtsbackpositie. We kunnen strijd aangaan met z'n allen", aldus Dumfries.

