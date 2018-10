Zaalsporten: Nederland opent EK korfbal met flinke zege

Het Nederlands korfbalteam is zaterdag, zoals verwacht, met een ruime overwinning aan het Europees kampioenschap in eigen land begonnen. Catalonië verloor in Gorredijk met 31-18 van Nederland. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer gaat samen met Engeland aan de leiding in poule A.

In het komende EK-duel nemen Nederland en Engeland het zondag tegen elkaar op. De nummers één tot en met drie van de groep gaan naar kwartfinales. Het team dat als vierde in de poule eindigt, speelt een tussenronde.

Basketbal

4/ConsultBinnenland is in het tweede duel in de basketball league dames ongeslagen gebleven. De ploeg uit Barendrecht won voor het eigen publiek met 70-59 van Jolly Jumpers uit Tubbergen. Bij een 35-37 achterstand trok de thuisploeg de stand naar zich toe, waarna Binnenland naar 70-59 zege uitliep. Het team van coach Joost van Rangelrooy heeft vier punten en gaat voorlopig alleen aan kop.

Tafeltennis

Scyedam speelde in Wateringen bij Salamanders met 3-3 gelijk. Ondanks deze uitslag staan de tafeltennissers uit Schiedam na vier wedstrijden met zeven punten op de laatste plaats in de eredivisie heren.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport gingen in het eredivisieduel tegen Fast Flamingo's door op het elan van de Champions League-overwinning van afgelopen woensdag tegen Graz. Het team van coach Vera Koenen was met 3-0 (25-18, 25-12, 25-17) te sterk voor de gasten uit Gennep. Sliedrecht Sport is koploper met zes punten uit twee wedstrijden.

Graz komt woensdag naar sporthal De Basis in Sliedrecht voor de return in de Champions League.

Waterpolo

De regioploegen beleefden in de derde speelronde van de eredivisie geen succes. ZPB H&L Productions verloor in Leiden met 12-11 van ZVL-Tetteroo. De Barendrechtse formatie heeft na drie duels nog geen punten verzameld. SVH is na drie duels ook nog steeds zonder punten. De Rotterdammers gingen in eigen bad met 9-7 onderuit tegen Het Ravijn.