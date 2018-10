Sparta medekoploper door winst op Cambuur

Sparta heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur in winst omgezet. In de Keuken Kampioen Divisie werd er met 3-0 gewonnen van de Friezen. De Spartaanse goals kwamen op naam van David Sambissa (eigen goal), Lars Veldwijk en Mohamed Rayhi. Door de winstpartij tegen SC Cambuur staat Sparta nu gedeeld bovenaan de eerste divisie.

Sparta en Cambuur begonnen de wedstrijd redelijk gelijkwaardig. Maar het was Sparta dat op voorsprong kwam. In de zevende minuut leek Lars Veldwijk de bal binnen te werken, maar kreeg uiteindelijk David Sambissa de goal op zijn naam in de vorm van een eigen doelpunt.

In een uiterste poging om de goal te voorkomen raakte Sambissa tot overmaat van ramp ook nog geblesseerd en moest hij vroeg in de wedstrijd het veld al verlaten.

Maar één echte kans voor Cambuur

In de twintigste minuut kreeg Cambuur een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Sai van Wermeskerken slingerde de bal richting oud-Feyenoorder Nigel Robertha, die de bal mocht aannemen in het strafschopgebied. Maar voordat hij écht kon uithalen was Sparta-doelman Tim Coremans, die Roy Kortsmit verving, attent.

Uit een hoekschop kon Adil Auassar aan de andere kant Sparta op 2-0 zetten. Maar hij schoot in vrijheid wat ongelukkig naast. Na kansen voor Mohamed Rayhi en Veldwijk, kwam Sparta in de 40e minuut uiteindelijk wel op 2-0. Een strafschop werd door spits Veldwijk binnengeschoten.

Kans op kans

Na rust ging het spel van Sparta wat achteruit, maar bleef de ploeg van Henk Fraser wel genoeg kansen creëren. Veldwijk was in de tweede helft twee keer weer dichtbij een treffer en Bart Vriends schoot uit een vrije trap ook nog een keer naast.

Na geklungel in de verdediging van SC Cambuur werd de 3-0 wel een feit. Mohamed Rayhi kreeg de bal voor zijn voeten en krulde de bal met rechts mooi in de hoek.

El Kachati maakte voor Sparta zijn debuut, door in de 65e minuut Ilias Alhaft te vervangen. Hij kreeg nog een goede kans op de 4-0, maar hij schoot de bal via een verdediger net naast. Daardoor bleef het op Het Kasteel bij een 3-0 overwinning voor Sparta, dat nu op een gedeelde eerste plek staat.





Scoreverloop

7' 1-0 David Sambissa (eigen doelpunt)40' 2-0 Lars Veldwijk75' 3-0 Mohamed Rayhi