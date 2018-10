Volg Sparta-SC Cambuur op Radio Rijnmond

Sparta mag zondagmiddag in de eerste divisie flink aan de bak op Het Kasteel. De Rotterdammers ontvangen SC Cambuur, de nummer acht van de competitie. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit belangrijke duel.

Vanaf 14:30 uur mis je in Radio Rijnmond Sport niets van Sparta-SC Cambuur met het wedstrijdverslag van Sinclair Bischop. Om 13:00 uur start al het radioprogramma, dat tot 18:00 uur zal duren. Dennis Kranenburg is de presentator van de show.