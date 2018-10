Deel dit artikel:













Grote slang kruipt 's nachts over straat Foto: MediaTV

Bewoners van de Texelsestraat in Rotterdam-Zuid keken in de nacht van zaterdag op zondag vreemd op toen ze plotseling een grote slang zagen. Het reptiel van ongeveer anderhalve meter lang kroop over straat en probeerde zich te verbergen in een nis van een muur.

Een slangenexpert heeft 'm uiteindelijk gevangen. Mogelijk is de slang bij iemand in de buurt ontsnapt uit een terrarium.