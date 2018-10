VIDEO: Grote slang kruipt 's nachts over straat

Het zal je maar gebeuren. Je loopt 's nachts over straat en ziet een echte slang van ruim anderhalve meter lang. Het overkwam Sofiane en zijn vriendin Inge in de Texelsestraat in Rotterdam-Zuid.

"We liepen gisteren naar huis en twee meter van ons af vonden we hier op de stoep een slang van ongeveer anderhalf tot twee meter", vertelt Inge.

"Het was wel even schrikken want we wisten niet of 'ie giftig was of niet. Dus dat was effe moeilijk", vult vriend Sofiane aan.

Ze belden de politie en bleven ondanks dat ze een beetje bang waren toch maar even wachten tot de hulptroepen kwamen.

"We hadden wel zoiets van ik voel me nu verantwoordelijk. Zo'n beest kan overal tussen en we zagen dat 'ie op de muur klom, dus dan kan ie ook een raam binnenkomen. We hadden zoiets van we wachten eventjes", legt Inge uit.

Een slangenexpert heeft het reptiel uiteindelijk gevangen. Of de slang wel of niet gevaarlijk is, kon de man niet zeggen. Mogelijk is de slang bij iemand in de buurt ontsnapt uit een terrarium. Wie het weet mag zich melden.