Plaquette bij Rotterdamse woning Fabeltjeskrant-schrijver

Fabeltjeskrant-schrijver Leen Valkenier wordt vanaf dit weekend geëerd met een plaquette voor zijn vroegere woonhuis aan de Lange Geer in Rotterdam-Vreewijk.

Leen Valkenier was de geestelijk vader van de poppenserie De Fabeltjeskrant die in 1968 voor het eerst op tv kwam. Hij modelleerde meerdere personages in die serie naar leeftijdgenoten uit de wijk met wie hij in en kort na de oorlog een amateur-theatergezelschap vormde.

In gebouw Las Palmas is momenteel een tentoonstelling te zien over vijftig jaar Fabeltjeskrant, met aandacht voor de Vreewijk-connectie. Vanaf die tentoonstelling vertrekt geregeld een theatrale bustour door het Vreewijk van Leen Valkenier en de Fabeltjeskrant.

Tijdens de première van die tour mocht Door Valkenier, familielid van Leen, zaterdag de plaquette aan de Lange Geer onthullen. Ze zei blij te zijn met dit tastbare eerbetoon.