Robert Doornbos over eigen Grand Prix: 'Mooi om wat terug te kunnen doen' Robert Doornbos Grand Prix

De eerste Robert Doornbos Grand Prix was zondag een feit. De voormalig Formule 1-coureur werd vorig jaar benoemd tot Rotterdams Sporticoon en was zondag in Ahoy aanwezig bij zijn eigen Grand Prix.

De opbrengst gaat naar zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Die kinderen een mooie dag bezorgen was ook een doel. "Dan moet je gaan karten, dan wil je iets doen met auto's. Maar toen wilden ze op sport focussen en de grootste trapautorace van Nederland organiseren." En dat gebeurde. "Porsche Centrum Rotterdam heeft veertig 9-elfjes in trapautovorm geleverd. Die zijn geleverd en verkocht voor het goede doel." Doornbos is trots. "Als Rotterdammer ben ik dat, natuurlijk. Als je iets terug kan doen voor de samenleving op deze manier, met name voor de kindjes. Ik zit zelf ook in een moeilijk traject thuis met een ziek kindje. Ik weet hoe zwaar het is als ouder, maar ook voor een klein kindje die niet altijd kind kan zijn." Bekijk hierboven heel het gesprek met Robert Doornbos.