Emotionele Lars Veldwijk weer belangrijk voor Sparta: 'Maar moet meer goals maken'

Lars Veldwijk was zondagmiddag tegen SC Cambuur erg aanwezig. De spits creëerde veel kansen voor zijn ploeg. Hij leek ook de eerste goal te scoren, maar die kwam op naam van David Sambissa (eigen doelpunt). In de 40e minuut scoorde hij wel de 2-0 uit een penalty.

Maar het was voor Veldwijk ook een zware wedstrijd. Bij zijn doelpunt reageerde hij emotioneel en wenste de stadionspeaker hem sterkte met zijn dochtertje, die in het ziekenhuis bleek te liggen. "Ze is gisteren opgenomen. Het is niet ernstig gelukkig. We zijn op tijd, maar ze ligt er nog steeds. Dus ik ga zo snel mogelijk weg zometeen. Ik wil er niet te veel over zeggen. Ze is wel oké, maar ze ligt wel in het ziekenhuis", zegt Veldwijk geëmotioneerd.

Over zijn eigen spel was Veldwijk tevreden. "Ik denk dat ik tegen Twente goed was, daarna heb ik wedstrijden in fases niet goed gespeeld. Vandaag is alles goed, maar ik moet nog steeds meer goals maken."

Dat de goals niet vallen, vreet aan Veldwijk. "Natuurlijk vreet dat aan me. Maar ik ben wel blij dat ik ze nog creëer. Dat is belangrijkste. Als je als spits helemaal geen kansen creëert, dan moet je je zorgen maken. Vandaag creëer ik er vijf à zes en met het team misschien wel vijftien. Daar kunnen we tevreden mee zijn, het publiek is vermaakt. We winnen een keer 3-0 en niet met 2-0; dat is mooi."

