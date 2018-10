Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nederlands korfbalteam goed van start op EK: 'Balanceren tussen goed spelen en entertainment' PKC-speler Olav van Wijngaarden (r) in duel. Foto: Marco Spelten (Actiefotografie.nl)

Het Nederlands korfbalteam (TeamNL Korfbal) is het EK in Friesland goed begonnen. Zaterdag werd in Gorredijk Catalonië al met 31-18 opzij gezet en zondagmiddag werd Engeland met 30-10 verslagen. De ploeg met PKC'ers Suzanne Struik, Olav van Wijngaarden en Laurens Leeuwenhoek in de gelederen, staat daardoor eerste in de poule.

Bondscoach Wim Scholtmeijer is tevreden over de eerste wedstrijden. "Voor ons gaat het meer dan alleen om winnen. We hebben grotere doelen dan dat. We balanceren een beetje op de grens tussen goed spelen en entertainment willen brengen." Scholtmeijer experimenteert dit toernooi door alle spelers zelf hun strafworpen en vrije ballen te laten nemen. "Het is heel grappig dat juist diegene die ze normaal niet nemen, wel succesvol waren. En de zogenaamde zekerheidjes hebben juist wat strafworpen gemist. Dat is voor nu geen probleem. Je ziet dat de afstanden naar de teams groot zijn, maar het is wel een dingetje dat speelt." Beluister hier heel het gesprek met Wim Scholtmeijer, daar gaat hij in op de andere landen op het EK.