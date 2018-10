Elektrische sloepen, biogas van brood en alarm-app in finale Aardig Onderweg Award

iKapitein, BroodNodig en Maxed Guardian zijn de drie finalisten van de Aardig Onderweg Award 2018. De prijs is bedoeld voor mensen die met innovatieve, technische initiatieven de regio Rotterdam mooier, slimmer en duurzamer maken.

Zondag pitchten twintig initiatieven hun idee of startup in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Op basis van publieksstemmen, online stemmen en de keuze van de jury zijn drie initiatieven door naar de finale. Zij strijden de komende weken om de prijs: een geldbedrag van 25 duizend euro.

Oud brood

Het initiatief BroodNodig bestrijdt voedselverspilling en rattenoverlast door oud brood in te zamelen en om te zetten in duurzame energie zoals biogas.

Rotterdammers kunnen al op 70 plekken oud brood dat niet meer eetbaar is in speciale broodbakken achterlaten, zodat het wordt hergebruikt.

Duurzame sloepen

iKapitein verhuurt vanuit Delfshaven sloepen waar geen vaarbewijs voor nodig is aan mensen die zelf een rondje door de Rotterdamse haven willen varen.

Mensen kunnen online een sloep reserveren en daar eventueel een picknick bij boeken. iKapitein wil met het geldbedrag van de prijs een volledig elektrische boot laten bouwen.

Stil alarm

De derde finalist, Maxed Guardian, is een app waarmee je in stilte politie, familie en vrienden alarmeert, wanneer je bijvoorbeeld wordt beroofd of aangerand op straat. De app maakt, ook met vergrendelde telefoon, beeld- en geluidsopnames en deelt je locatie. De opnames worden extern opgeslagen, voor het geval de aanvaller de telefoon meeneemt of kapotmaakt.

De komende weken gaan de drie initiatieven met elkaar de strijd aan en op 9 november wordt de winnaar van de Aardig Onderweg Award bekend gemaakt.

Groter bereik

Tot die tijd krijgen de drie finalisten hulp van Rotterdamse dichter Derek Otte en populaire bloggers Merel Wildschut van de Groene Meisjes en Jennie from the Blog.

Zij helpen de finalisten onder meer door hun duizenden volgers op sociale media te vertellen over de initiatieven.