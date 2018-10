Deel dit artikel:













HC Rotterdam in eigen huis onderuit tegen Oranje Rood

HC Rotterdam heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Oranje-Rood niet in winst om weten te zetten. In Rotterdam verloor de ploeg van Albert Kees Manenschijn met 3-4. Rotterdam staat nu op een zesde plaats in de hoofdklasse.

Na negen minuten lag de eerste goal er al in. Nick van der Sloot benutte een strafcorner namens de bezoekers: 0-1. Maar binnen het kwartier was de stand alweer gelijk door een treffer van Thijs van Dam. Daarna konden de Rotterdammers zelfs op voorsprong komen. Albert Beltran scoorde een velddoelpunt: 2-1. Met die stand werd er gerust. In de tweede helft vielen er nog meer doelpunten. Oranje-Rood maakte via Thomas Briels 2-2, gevolgd door de 2-3 en 2-4 van Mink van der Weerden. Beide goals werden gemaakt uit een strafcorner. Jeroen Hertzberger bracht de spanning nog terug door de 3-4 te scoren, maar dichterbij kwam Rotterdam niet meer.