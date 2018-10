Deel dit artikel:













Familieverhalen in het Stedelijk Museum Schiedam

Een gratis knipbeurt in ruil voor je familieverhaal. Dat kan, in de nieuwste tentoonstelling Familie in het Stedelijk Museum Schiedam. Beeldend kunstenaar Manon van Hoeckel richtte een kapsalon in, met twee stoelen en droogkappen waar gesprekken te beluisteren zijn tussen Schiedamse kappers en hun klanten.

Van Hoeckel is met haar Coupe de Schiedam een van de twintig hedendaagse kunstenaars die in het museum werk tonen rond het thema familie. Geboorte, opgroeien, huwelijk en afscheid; het komt allemaal voorbij, aldus samensteller Irma Thoen. "Familie is een heel algemeen thema waarin iedereen zich herkent. Iedereen heeft een verhaal, met een eigen waarheid." De Rotterdamse kunstenaar Efrat Zehavi is regelmatig zelf op zaal aanwezig, om met bezoekers in gesprek te gaan over hun moeder. Hoe herinner je je moeder als kind? Wat betekende ze voor je? Op basis van de antwoorden maakt ze sculpturen van mythische moederfiguren. Bianca den Breejen verzamelde jarenlang pluis uit de wasdroger en probeert zo haar familie in kleuren te vatten. Te zien zijn ook universele familiekiekjes uit het privé-album van de schoonfamilie van de Schiedamse kunstenaar Peter Hellemons. Naast het werk van de (internationale) kunstenaars komen ook de Schiedammers zelf aan bod, met hun serviezen, foto-albums en geschenken. Komende maanden volgen nog allerlei activiteiten rond het thema. Zo gaat het museum op zoek naar hét Schiedamse familierecept, is er een lunch voor mensen zonder familie en wordt tijdens Allerzielen stilgestaan bij overleden familieleden.