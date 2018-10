Klein Zomerland aan de beurt voor onderzoek funderingen

De gemeente Rotterdam organiseert eind oktober twee bijeenkomsten voor bewoners van de wijk Klein Zomerland in IJsselmonde over de funderingen van de vooroorlogse huizen. "Die zijn bovengemiddeld verzakt sinds de bouw en daarom hebben we het project Funderingsonderzoek Klein Zomerland opgetuigd", zegt Martine Coevert.

Een groot deel van de vooroorlogse huizen in Rotterdam is gebouwd op houten palen. Die kunnen in de loop van de tijd ondergronds zijn aangetast. Voor Klein Zomerland is namens de gemeente een procesbegeleider aangesteld die de huiseigenaren kan helpen bij het funderingsonderzoek.

Martine Coevert van het gemeentelijk Funderingsloket benadrukt dat de informatiebijeenkomsten geen reden voor paniek zijn, "maar er is wel aanleiding om het funderingsonderzoek nu in Klein Zomerland te gaan starten". Daarmee wordt duidelijk wat de technische staat is van de funderingen en of er maatregelen nodig zijn.

Het gaat om groepen huizen in de Bovenstraat, de Burgemeester van Slijpelaan, de De Merodestraat, de Pelmolenstraat en de Van Brienenoordstraat. Het onderzoek moet bloksgewijs gebeuren.

Een bewoner in de Pelmolenstraat die als oud-medewerker van een woningbouwvereniging "wel wat weet van funderingen", denkt niet dat er problemen zijn met zijn huis. "Maar in de Burgemeester van Slijpelaan en de Bovenstraat zie je wel panden die flink verzakt zijn."

Subsidie

Rotterdam heeft eerder een risicokaart gemaakt van de wijken met mogelijke funderingsproblemen. Drie jaar geleden is gestart met een actieve, wijkgerichte aanpak. Bewoners kunnen met een subsidie van maximaal 75 procent collectief onderzoek laten doen naar de fundering onder hun huizen.

"Dat gebeurt op vrijwillige basis", zegt Martine Coevert. We zijn al in het Kleiwegkwartier bezig met een soortgelijke aanpak. Na Klein Zomerland gaan we binnenkort ook in andere wijken huiseigenaren benaderen voor bloksgewijs funderingsonderzoek."

De bijeenkomsten zijn op 30 en 31 oktober. Naast het onderzoek naar funderingen, komt hier ook de mogelijkheid van subsidie aan bod.