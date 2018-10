Vreewijkers haken 'kroeldekens' voor zieke buren

Iedere vrijdagochtend tussen tien en twaalf komen ze bij elkaar om dekens te haken. Het zijn niet zomaar dekens, een groep Vreewijkse dames heeft in het haken van zogenaamde kroeldekens een manier gevonden om zieke buurtbewoners een hart onder de riem te steken.

Het begon bij buurvrouw Diana, die in januari overleed. "Diana was een zeer geliefd mens. We missen haar heel erg. We willen haar voort laten leven met onze kroeldekens", vertelt Mikousche Jouhri in haar woonkamer, waar een stuk of zeven dames druk zit te haken.

De vrouwen zouden graag zien dat meer mensen omkijken naar zieke buren. "Praat effe met diegene, geef diegene op voor een deken, want dan geef je een steuntje tijdens hun ziekte", legt Mikousche uit.

Een van de dames, Charlotte, maakt een flinke deken. "Ik haak eigenlijk al vanaf m'n zesde, dat heb ik van mijn oma geleerd. Nu ben ik 66 en ik ben nog steeds bezig."

Met liefde

De haaksters zien de kroeldekens als vorm van verbinding. "Met liefde gemaakt en met liefde gegeven", zegt Mikousche.

Bij het brengen van een deken naar buurvrouw Ada, die een moeilijke periode achter de rug heeft, mogen de tranen even vrij vloeien. "Dank je wel, jullie zijn kanjers, heel lief", zegt de ook geëmotioneerde Ada tegen de groep vrouwen aan de deur.

Haaksters gezocht

De haaksters zouden graag uitbreiden naar IJsselmonde, Charlois en andere wijken. Ze zoeken wol en haaksters, omdat het nu al niet bij te benen valt. Ervaring is niet vereist, de dames laten graag zien hoe het moet.

Meedoen? Stuur een mailtje naar nieuws@rijnmond.nl.