Porselein met een verhaal kapot smijten onder Vlaardings viaduct

Het is nu nog een lelijk stukje Vlaardingen, een naargeestige plek waar veel fietsers even extra doortrappen: het viaduct aan de Trekkade onder de Burgemeester Heusdenslaan in Vlaardingen. Toch werd zondag juist op die plek voor de derde maal het wijkfeest Under The Bridge gehouden.

Bewoners van de wijk Vlaardingen-Ambacht verzamelden zich zondagmiddag onder de brug voor het festival. Organisator Raphael de Kort had samen met de stichting Flagen het thema verbinding gekozen. Er was muziek, een hapje, drankje, verhalentafels en porselein om kapot te smijten. Iedereen was opgeroepen een stuk servies met een verhaal mee te nemen om de grauwe plek van kleur, fleur en een verhaal te voorzien.

Van de scherven wordt een mozaïek gemaakt om de pilaren van de brug te versieren. "De verhalen worden verzameld en vastgelegd. De stukken porselein worden op een houten plaat geplakt en vereeuwigd op de pilaren", vertelt De Kort. "Zelf ga ik een botervloot in stukken smijten. Waarom? Omdat ie lelijk is", lacht hij.

Opleuken

'Het Ritme van de Wijk' is daarmee niet klaar. "Het is de kick-off eigenlijk, we gaan meer verhalen uit de wijk verzamelen en het viaduct opleuken", legt Elma Oosthoek van de stichting Flagen uit. "Het hele viaduct versieren is te veel van het goede. Daarom hebben we vijf kunstenaars gevraagd die een soort DNA-ontwerp hebben gemaakt van hout. Dat wordt ingevuld met porselein met verhalen uit de wijk.

Onderdeel

"Van trouwservies tot erfstuk, het zijn best ontroerende verhalen die hier vereeuwigd worden. Mensen willen graag een onderdeel zijn van iets en het met elkaar delen", vertelt Elma. "Over twee weken hebben we weer een wijkavond en komen er weer verhalen en scherven bij. Ik ga zo een oude mok van mijn opa aan deze plek toevertrouwen".