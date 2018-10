Deel dit artikel:













Brand in portiekwoning Noordereiland Foto: MediaTV

In een huis aan het Burgemeester Hoffmanplein op het Noordereiland in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken.

De brand ontstond kort na middagnacht in een portiekwoning op de vierde etage. Volgens ooggetuigen was de bewoner thuis en kon deze op tijd naar buiten komen. De brandweer had de brand snel onder geblust. De bewoner is voor rookvergiftigingsverschijnselen behandeld door ambulancemedewerkers.