Staking van start bij Fokker Papendrecht

Medewerkers van Fokker in Papendrecht hebben maandag het werk neergelegd. Om 07:00 uur is de eerste ploeg van zo'n honderd werknemers gaan staken.

Er werken 450 productiemedewerkers bij Fokker in Papendrecht. De productie ligt op dit moment nagenoeg stil bij Fokker. Het is de vijfde keer in korte tijd dat het personeel daar staakt.

De staking bij Fokker maakt deel uit van een lange reeks acties, waar duizenden metaalwerkers door heel Nederland beurtelings aan meedoen. De bonden eisen een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en maatregelen waardoor werk en privé beter kunnen worden gecombineerd.