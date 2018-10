'Het was een wurgslang die over Rotterdamse straat kroop'

De grote slang die in de nacht van zaterdag op zondag werd gevonden in Rotterdam-Zuid, blijkt niet giftig te zijn. Dat meldt de dierenambulance.

De anderhalf meter lange wurgslang werd gevonden door bewoners van de Texelsestraat. "We liepen gisteren naar huis en twee meter van ons af vonden we hier op de stoep een slang van ongeveer anderhalf tot twee meter", vertelt Inge.

"Het was wel even schrikken want we wisten niet of 'ie giftig was of niet. Dus dat was effe moeilijk", vult haar vriend Sofiane aan. Ze belden de politie en bleven ondanks dat ze een beetje bang waren toch maar even wachten tot de hulptroepen kwamen.

Een slangenexpert heeft het reptiel uiteindelijk gevangen. De wurgslang is volgens de dierenambulance opgevangen in Diergaarde Blijdorp.