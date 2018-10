Marokkaanse moeder op de voorgrond in film Toen Ma naar Mars vertrok

Op tv is maandagavond een bijzonder film te zien: Toen ma naar Mars vertrok. Het is het levensverhaal van de moeder van de Rotterdamse filmmaker Abdelkarim El-Fassi.

Tientallen jaren geleden vertrok zijn moeder Noha uit Marokko naar Nederland om weer bij haar man te zijn, die al eerder hier naar toe was gekomen als gastarbeider.

"Mensen krijgen het etiket gelukzoekers opgeplakt, maar er zat ook heel veel verdriet achter. Veel angst en heimwee", zegt Abdelkarim op Radio Rijnmond. "Begrijpelijk. Dat zouden we allemaal hebben."

In de jaren '70 werd er nog helemaal niet nagedacht over integratie en moeder Noha heeft zich in Nederland nooit op haar plek gevoeld. Haar verhaal is het verhaal van veel Marokkaanse moeders uit die tijd.

"Voor die generatie was het vanzelfsprekend dat je je echtgenoot volgt. Het zou een soort van tijdelijke vakantie worden maar dat liep anders. In die tijd had je natuurlijk geen Skype of WhatsApp. En mijn moeder kan niet schrijven, dus sprak ze bandjes in en stuurde die naar huis."

"Ik vond het heel dapper van haar dat ze aan de film mee wilde wilden. Het is een soort taboe om als Marokkaanse vrouw op de voorgrond te staan. Ze kreeg veel steun van mijn vader."

Toen ma naar Mars vertrok is maandagavond om 21.00 uur te zien op NPO 2.