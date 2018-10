Rotterdammer en Maassluizer opgepakt voor trappen man en hond in Breda

Twee jongens uit Rotterdam en Maassluis zitten vast voor een vechtpartij in een park in Breda. Daarbij werd een man die ingreep, bewusteloos geslagen.

De vechtpartij was afgelopen vrijdag in het Bredase Valkenberg park. Een groepje van zes tot tien jongens viel in het park een wandelaar en zijn hond lastig.

Ze scholden hem uit en belaagden hem. De wandelaar kreeg meerdere klappen, de hond mocht een paar trappen incasseren.

Een omstander die ingreep, werd ook belaagd. Hij kreeg een klap en viel bewusteloos op de grond. Het slachtoffer, een man van 50 jaar uit Breda, is naar het ziekenhuis gebracht.

De groep jongens ging ervandoor, maar kon worden gevolgd via camerabeelden in de stad. Drie jongens zijn al snel opgepakt, onder wie een 18-jarige Rotterdammer en een 17-jarige Maassluizer.