Gezocht: muur voor Meisje met Springtouw

Het kunstwerk was tussen 1976 en 1988 te zien op politiebureau Haagseveer. Foto: Stadsarchief Rotterdam, Ary Groeneveld

Wie weet een Rotterdamse muur waarop het kunstwerk Meisje met Springtouw kan herrijzen? Die oproep doen de Stichting Droom en Daad en het Centrum voor Beeldende Kunst.

Het spelende kind is een van de bekendste werken van de pas overleden kunstenaar Co Westerik. Tussen 1976 en 1988 sierde het reliëfschilderij een blinde muur van politiebureau Haagseveer in Rotterdam. Toen het bureau groter werd, ging de muur tegen de vlakte.

De erven Westerik gaven in september te kennen dat ze Meisje met Springtouw graag terug wilden in de stad. Als een hommage aan hun vader. Stichting Droom en Daad wil financieel bijspringen om het project te realiseren.

Maar dan moet er eerst nog een geschikte plek worden gevonden. Het gaat om een bakstenen muur van minstens vijfentwintig meter hoog en zes meter breed, op een markante plek in Rotterdam.

Suggesties zijn welkom op info@stichting-droomendaad.nl. Een jury met onder anderen schrijver Ernest van der Kwast en Wim Pijbes van de Stichting Droom en Daad kiest uit alle voorstellen het beste idee.