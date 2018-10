Deel dit artikel:













Peter Houtman te gast in FC Rijnmond Peter Houtman

Peter Houtman is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. De stadionspeaker van Feyenoord, die in het verleden voor alle drie de Rotterdamse profclubs in actie kwam, neemt het afgelopen voetbalweekend door met presentator Bart Nolles.

Ook vaste tafelgasten Ruud van Os en Emile Schelvis schuiven aan bij de desk van FC Rijnmond. In de voetbaltalkshow blikken we terug op de zege van Sparta op Cambuur Leeuwarden van 3-0 en de nederlaag van FC Dordrecht bij FC Den Bosch (1-0). Uiteraard komt ook Oranje aan bod. Het Nederlands elftal wist zaterdag met 3-0 te winnen van aartsrivaal Duitsland en speelt dinsdag tegen de Belgen. Naast het voetbal is er aansluitend in Sportclub Rijnmond een reportage te zien van de basketbalderby van afgelopen weekend tussen Feyenoord Basketbal en Dutch Windmills uit Dordrecht. Verder hebben we een portret van de jonge discuswerpster Alida van Daalen, die momenteel op de jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires actief is en waren we zondag in Ahoy bij de Grand Prix van Robert Doornbos.



De uitzending begint rond 17:20 uur en is live te zien op het Facebook account van RTV Rijnmond Sport en op TV Rijnmond.