Bijlow traint weer met de groep

Het ziet er naar uit dat Feyenoord doelman Justin Bijlow weer volledig hersteld is van zijn knieblessure. De jonge keeper trainde maandag gewoon volop mee bij Feyenoord.

Bijlow moest door een blessure de wedstrijden tegen Vitesse en Willem II missen. Daardoor kwam hij afgelopen weekend ook niet in actie voor Jong Oranje en viel hij al af uit de selectie van het Nederlands elftal, waar Bijlow in de voorselectie was opgenomen.

Bijlow lijkt dus gewoon inzetbaar in de wedstrijd die Feyenoord zondag in de Kuip speelt tegen PEC Zwolle. Ridgeciano Haps trainde maandag nog altijd apart van de groep. De linksback is al het hele seizoen geblesseerd.