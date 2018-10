Advocaat nabestaanden Orlando doet getuigenoproep op Twitter

Hoe Orlando precies om het leven is gekomen, is nog altijd niet duidelijk

Advocaat Sébas Diekstra heeft op Twitter een oproep gedaan aan mensen die mogelijk meer weten over de dood van Orlando Boldwijn (17) in Den Haag. Diekstra staat de nabestaanden van de verdronken Rotterdammer bij.

Justitie besloot vorige week om een 27-jarige Hagenaar te vervolgen wegens betrokkenheid bij de dood van Orlando. Deze Roy B. zou de jongen in het water hebben zien liggen, maar hem moedwillig niet hebben geholpen. Ook liet hij na om de hulpdiensten te alarmeren.

Het stoffelijk overschot van Orlando werd eind februari gevonden in een plas in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was meer dan een week vermist. Voor zijn verdwijning had hij twee afspraken gehad met homoseksuele mannen.

De laatste date was met Roy B. in Ypenburg. Justitie pakte B. in april op verdenking van moord, maar moest hem later wegens gebrek aan bewijs weer vrijlaten.

De exacte doodsoorzaak van Orlando is nog steeds niet duidelijk. Deskundigen hebben die niet kunnen vaststellen.