Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











F-16 gaat met knal door geluidsbarrière De route van de F-16

Er is een harde knal waargenomen in de omgeving van Dordrecht. Ook uit andere delen van het land, onder meer Breda en Woensdrecht, is de harde knal gehoord.

De oorzaak van de knal is mogelijk een F-16. Er steeg volgens de Koninklijke Luchtmacht een toestel op voor een testvlucht vanaf vliegbasis Volkel in Brabant. Dat vloog ook over de Biesbosch.