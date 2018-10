Deel dit artikel:













Boëtius: 'Zonder die rode kaart was ik nu nog bij Feyenoord' Jean-Paul Boëtius

Jean-Paul Boëtius vertrok vlak voor de transferdeadline van Feyenoord naar Mainz. Kort daarvoor haalde de buitenspeler een tweede gele kaart in het uitduel met De Graafschap (1-0), door scheidsrechter Van Boekel een provocerend applaus te geven. ''Als ik gewoon wegren en geen rode kaart pak, had ik nu waarschijnlijk nog op het trainingsveld van Feyenoord gestaan'', zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

''Ik had niet ingezet op een transfer, nee'', glimlacht Boëtius, die vanwege de interlandperiode een paar dagen vrij is en zijn vrienden bij Feyenoord even op kwam zoeken. Ook om zijn kant van het verhaal te kunnen vertellen. ''Er zijn wat incidentjes geweest, waardoor het voor mij moeilijker zou worden. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt en daar hebben we op gereageerd in de vorm van een transfer. Bij Mainz kon ik weer met een frisse start beginnen.'' Omhelzing Na afloop van de training omhelsde Boëtius zijn oud-ploeggenoten en de technische staf. Inclusief trainer Giovanni van Bronckhorst, die openlijk te kennen gaf dat het beter was voor hem dat hij bij Feyenoord zou vertrekken. ''Als je elkaar omhelst, dan getuigt dat gewoon van een gezonde verstandhouding. Er is verder geen haat en nijd, dat verhaal wil ik uit de wereld helpen. Van hun kant niet en zeker ook niet van mijn kant.'' Na afloop van de training omhelsde Boëtius zijn oud-ploeggenoten en de technische staf. Inclusief trainer Giovanni van Bronckhorst, die openlijk te kennen gaf dat het beter was voor hem dat hij bij Feyenoord zou vertrekken. ''Als je elkaar omhelst, dan getuigt dat gewoon van een gezonde verstandhouding. Er is verder geen haat en nijd, dat verhaal wil ik uit de wereld helpen. Van hun kant niet en zeker ook niet van mijn kant.'' Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Jean-Paul Boëtius.