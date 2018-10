Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Domme pech: sleutel valt in diepe put Foto: gemeente Rotterdam

Het zal je maar gebeuren: ben je een dagje in het centrum van Rotterdam en laat je je sleutel vallen in... een put in het trottoir. Het overkwam een mevrouw maandag.

Stadswachten van de gemeente Rotterdam bedachten zich geen moment, haalden een schep en begonnen in de put, of liever trottoirkolk, naar de sleutel te zoeken. Na een tijdje wisten ze de autosleutel te pakken en overhandigden die aan de eigenaresse. De gemeente Rotterdam plaatste foto's van de zoekactie op Twitter.