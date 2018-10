Zigeuners protesteren in Hoogvliet: 'De nood is hoog'

Na Spijkenisse is nu ook een aantal woonwagenbewoners illegaal neergestreken in Hoogvliet. Uit protest tegen het gebrek aan standplaatsen hebben ze hun caravans geparkeerd op een grasveldje voor het woonwagenkamp in de Rietvoornstraat.

Nederland biedt nauwelijks nog plekken voor nieuwe generaties, zeggen de zigeuners. Daardoor worden ze met hun manier van leven in hun voorbestaan bedreigd. "De nood is zo hoog, dat ik twee volwassen mannen - mijn kinderen - bij me heb wonen. Eén woont in een schuur, de ander in een toercaravan", zegt de bezorgde Maria, die al 27 jaar in Hoogvliet staat.

De jongere zigeuners kunnen geen zelfstandig bestaan opbouwen, vervolgt ze. "Het zijn jongens van over de twintig. Die willen niet meer bij mama op schoot zitten, maar een eigen gezin starten. Dat kan niet."

Niet lezen en schrijven

Fidi is uit Friesland weggetrokken, omdat hij in onze regio een plek wil. Hoewel zigeuners traditioneel een rondreizend volk zijn, ziet hij rondtrekken niet meer zitten. "Ik wil gewoon een beetje vastigheid hebben voor mijn kinderen. Ze moeten naar school. Wij kunnen niet lezen of schrijven, maar willen dat onze kinderen niet aandoen."

Fidi is in Hoogvliet met vier families. Naar een camping mogen ze niet, omdat de caravan te groot is. Hij is dan ook niet van plan te vertrekken als hij met zijn familie in Hoogvliet worden ontzet. "We kunnen nergens heen. Dan komen we gewoon weer terug."

Wethouder Bas Kurvers van de gemeente Rotterdam wil nog niet reageren op de protestactie in Hoogvliet. Een woordvoerder laat weten dat hij de zaak bestudeert. Die wijst er ook op dat in Rotterdam wel degelijk plekken zijn waar zigeuners kunnen staan.

Maria staat wel open voor verkassen, dus als de gemeente een andere plek aanwijst voor de zigeuners, dan juicht ze dat toe. "De eerste steen die wordt gelegd op een nieuwe standplaats, daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Het maakt me in principe niet uit waar."