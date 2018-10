A16 dicht voor berging gekantelde vrachtwagen

Op de A16 richting Rotterdam is maandagmiddag vlakbij de afslag naar de N3 een tankwagen gekanteld. Uit de tankwagen lekte een brandbare stof. Rijkswaterstaat bergt de vrachtwagen 's avonds om het verkeer niet verder te hinderen. Dat duurt naar verwachting tot 03:00 uur. De weg is dan dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht.

De vrachtwagen kantelde omstreeks 15:00 uur. De chauffeur is door omstanders uit zijn cabine bevrijd. Hij wordt nagekeken door ambulancepersoneel.

De inhoud van de tank bestaat volgens de brandweer uit een koolwaterstofverbinding. De dampen die van de stof afkomen, vormen geen gevaar voor de omgeving.

Volgens de brandweer gaat het om een eenzijdig ongeluk. Er zouden geen andere voertuigen bij betrokken zijn. Hoe het komt dat de tankwagen is gekanteld, is niet bekend.

De A16 is bij Dordrecht helemaal dicht geweest in de richting van Rotterdam. De andere kant op was een rijstrook dicht. Tegen 17:00 uur waren er in de richting van Rotterdam twee rijstroken open.

Rijkswaterstaat besloot het bergen van de tankauto uit te stellen tot na de spits.