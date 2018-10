Pool met invalkrachten basisonderwijs droogt ook in onze regio op

Het aantal invalkrachten in het basisonderwijs daalt hard. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools. Scholen in onze regio herkennen het probleem. Zij werken hard aan een oplossing.

Basisscholen kunnen uit de invalpools putten als ze te maken hebben met docenten en leraren die tijdelijk uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte. "Ook wij merken dat die vijver aan het opdrogen is", zegt Peter Bolland. Hij is kwartiermaker van de VPR pool die invalkrachten levert aan zestig basisscholen op Voorne-Putten en in Rozenburg.

Voor zijn gebied rekent Bolland op een tekort aan 50 fulltime plaatsen (fte's) in 2021 als er niet wordt ingegrepen. "Dat is gemiddeld één leerkracht per school. En dan hebben we het nog niet over de vervangingsbehoefte die ontstaat als leraren bijvoorbeeld ziek zijn." Ook dat zijn volgens hem 20-25 fte's op jaarbasis.

Het tekort aan docenten in het basisonderwijs is niet nieuw. De laatste jaren zijn steeds meer schoolbesturen gaan samenwerken en hebben de vervangingspools ingericht om incidentele tekorten aan leerkrachten op te vangen. Nu blijkt dat sommige pools al aan het begin van het schooljaar vrijwel leeg zijn en dat flexibele invallers moeilijker te krijgen zijn.

Meer leraren in vaste dienst

Oorzaak is dat veel scholen onderwijzers uit de invalpools in vaste dienst hebben genomen om de eigen, structurele tekorten in het personeelsbestand op te lossen. En er wordt elders geshopt, ook door de scholen in het werkgebied van Bolland. "Wij hebben in het afgelopen jaar 40 nieuwe leerkrachten kunnen aannemen die hier in de regio woonden en in Rotterdam werkten."

In Rotterdam lopen de tekorten naar verwachting in 2021 op naar 300, zegt Bolland. Hij wil de problemen niet verleggen door daar leerkrachten weg te trekken. Volgens hem is het dan ook hard nodig dat er structureel wordt ingegrepen. "Rotterdam moet echt aan de bak. Maar wij ook. We hebben nu overal mensen voor de klas staan, maar ik houd mijn hart vast als er deze winter een nieuwe griepepidemie aankomt."

Opleiden van nieuwe leerkrachten

De regio van Bolland werkt aan een structurele oplossing door nieuwe leerkrachten op te gaan leiden, vooral via zijinstroming. Het is de bedoeling dat binnenkort elk half jaar 10-15 leerkrachten in spe zelf in de schoolbanken plaatsnemen. "Zo'n traject duurt twee jaar, maar ze mogen al na zes maanden voor de klas", aldus Bolland.

De kwartiermaker is blij met dat het kabinet 20 miljoen euro subsidie heeft vrijgemaakt voor het aantrekken van zijinstromers. Maar het opleiden van nieuw personeel moet ook de komende jaren hoog op de agenda blijven staan, vindt hij. Het leerlingenaantal blijft stabiel, maar de uitstroom van de PABO is gehalveerd en door de vergrijzing. "Als onze aandacht hiervoor verslapt, dan hebben we in de toekomst alsnog een probleem. Daar kun je geen concessies aan doen."