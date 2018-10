Deel dit artikel:













Uitspraak rechter over woonwagenbewoners Spijkenisse komt later De woonwagenbewoners claimen een stuk grond aan de Clara Visserstraat

De uitspraak van de rechter over de woonwagenbewoners in Spijkenisse is uitgesteld. De uitspraak zou donderdag zijn, maar de rechter geeft beide partijen nog gelegenheid om een schriftelijk standpunt in te nemen over onder meer een verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De woonwagenbewoners hebben sinds begin oktober een plek geclaimd aan de Clara Visserstraat. De groep zegt recht te hebben op de braakliggende grond, omdat hun voorouders daar lange tijd woonden. De gemeente is het daar niet mee eens en wil dat de woonwagenbewoners vertrekken. Lees ook: Advocaat over woonwagenbewoners Ze kunnen plekje op camping zoeken