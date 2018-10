Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdamse PvdA wil steun voor Surinamers met minder AOW Stadhuis in Rotterdam

De PvdA in Rotterdam roept het college van Burgemeester en Wethouders op om zich hard te maken voor Nederlandse Surinamers en Antillianen die gekort worden op hun AOW, omdat ze niet lang genoeg in ons land wonen. In Amsterdam is die steun er al.

Maandagavond is er een informatiebijeenkomst voor oudere Surinamers die niet vijftig jaar in Nederland hebben gewoond. Doordat er tijdens de onafhankelijkheid van Suriname niet over is onderhandeld, zijn hun AOW-rechten niet overgenomen door de Nederlandse overheid. Ze hebben nu een zogeheten AOW-gat en krijgen per maand minder dan het wettelijk voorgeschreven bedrag. Sommige leven daardoor in armoede. Lees ook: Surinaamse ouderen storten zich op AOW-gat De PvdA zegt het onacceptabel te vinden dat er in 2018 mensen zijn die minder krijgen dan hun landgenoten. "De ouderen die tientallen jaren hier hun krachten hebben gegeven en kinderen hebben opgevoed, worden aan hun lot overgelaten." De partij heeft nu officieel aan het college gevraagd om zich in Den Haag hard te gaan maken voor de Surinaamse ouderen. Ze wijst er op dat wethouder Groot Wassink in Amsterdam dat al heeft toegezegd.