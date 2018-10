Wethouder: Scooterbezitters, maak gebruik van de sloopregeling

Twaalfhonderd bezitters van oude, vervuilende scooters hebben dit jaar gebruik gemaakt van de speciale sloopregeling voor scooters en brommers van de gemeente Rotterdam.

Sinds 1 januari biedt Rotterdam 300 euro aan eigenaren die hun scooter of brommer van vóór 2010 laten slopen. Wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) van Mobiliteit is opgetogen over het aantal mensen dat hier tot nu toe gebruik van heeft gemaakt.

"Twaalfhonderd scooters is 15 procent van het totale 'oude' scooterpark. En als je als fietser bij het stoplicht achter zo'n scooter staat, dan weet je ook hoe groot plezier het is als die niet meer op de weg zijn."

De Zoekmachine

Komende zondag besteedt het RTV Rijnmond-programma De Zoekmachine aandacht aan scooters in de stad. Aanleiding is de vraag: "Waarom komt er in de stad geen verbod op de verkoop van benzinescooters?".

Zo'n verkoopverbod kan Rotterdam niet zelfstandig instellen volgens wethouder Bokhove. "Dat is landelijk beleid." Daarom hoopt ze dat nog meer scooterbezitters van de sloopregeling gebruik gaan maken.