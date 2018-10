Rob Jacobs 75 jaar, Rijnmond komt langs met een taart

Wat doe je als iemand van het statuur Rob Jacobs 75 jaar wordt? Juist, dan ga je langs met taart. Verslaggever Sinclair Bischop ging hem maandag persoonlijk feliciteren!



Rob Jacobs kan in de regio wel als voetbalicoon worden gezien in de regio Rijnmond. Niet alleen was Jacobs speler bij onder meer Feyenoord. Ook was hij was voetbaltrainer bij Excelsior, Feyenoord en Sparta. Jacobs is al jarenlang als analyticus aan RTV Rijnmond verbonden.

Bekijk hier de ontmoeting met Rob Jacobs en het interview over zijn 75ste verjaardag.