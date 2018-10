Afschaffing dividendbelasting definitief van de baan

Het kabinet zet de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet door. Dat heeft premier Mark Rutte maandag laten weten na overleg met de coalitie. Tegen de afschaffing was veel verzet. De tegenstand werd helemaal groot toen Unilever besloot niet het hoofdkantoor vanuit Londen naar Rotterdam te verhuizen.

Het besluit over de verhuizing viel op 5 oktober. Juist voor multinationals als Unilever en het eveneens Brits-Nederlandse Shell was premier Rutte met de afschaffing van de dividendtaks op de proppen gekomen.

Het plan stond in geen enkel verkiezingsprogramma en kon Rutte niet met cijfers onderbouwen. Hij zei slechts "tot in zijn diepste vezels te voelen dat de afschaffing goed zou zijn voor het vestigingsklimaat".

Weinigen waren het met de premier eens. Toen het vestigingsklimaat ook met de afschaffing van de dividendtaks in het vooruitzicht, niet aantrekkelijk genoeg bleek voor de aandeelhouders van Unilever en de verhuizing naar Rotterdam niet doorging, leek het lot van de dividendtaks beklonken.

De dividendtaks is een belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders. Nu de heffing blijft, stroomt er jaarlijks gemiddeld 1,9 miljard euro de schatkist in. Wat er met dat geld gaat gebeuren, is nog niet bekend.