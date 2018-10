Deel dit artikel:













Supercobra's, nitraten, shells en drugs in Leerdamse woning Politie voor het huis in Leerdam waar vuurwerk lag (Foto: ZHZ Actueel)

De politie heeft in Leerdam in totaal 244 kilo vuurwerk gevonden. Agenten namen in het huis aan de Lindestraat supercobra's, nitraten en shells in beslag. Ook lagen er drugs en wapens.

De politie viel het huis rond 07:00 uur binnen na een tip. Dat de inlichting klopte, was meteen duidelijk. Agenten zagen bij binnenkomst direct vuurwerk en een vuurwapen liggen. Lees ook: Huizen in Leerdam ontruimd na vondst zwaar vuurwerk Een explosievenverkenner concludeerde dat het meeste vuurwerk zwaar en illegaal was. Toen hij ook ontdekte dat er met een aantal stukken vuurwerk gerommeld was, is besloten om niet alleen het huis, maar ook twee naastgelegen huizen te ontruimen. De 28-jarige bewoner is aangehouden. De buren konden pas tegen 16:00 uur 's middags weer terug naar hun huis. Legaal Van het vuurwerk bleek twee derde zwaar illegaal vuurwerk te zijn, als supercobra's, nitraten en shells. De rest, 83 kilo, was dus legaal. Maar omdat het niet is toegestaan om meer dan 25 kilo legaal vuurwerk in huis te hebben, is ook dat vuurwerk in beslag genomen.