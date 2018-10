Laatste kans voor monumentale boerderij in Westmaas

De toekomst van de monumentale boerderij Mariënhof in Westmaas ziet er somber uit. Het Rijksmonument is dringend toe aan een grootschalige renovatie. Gebeurt dit niet, zeggen de eigenaren, dan dreigt in de toekomst instortingsgevaar. Maar de vergunning voor het plan om de opknapbeurt te financieren is geweigerd.

Al jaren zijn eigenaren Marcel en Esther Quartel aan het puzzelen hoe ze de renovatie gaan bekostigen. Vanwege lekkage aan het dak hebben ze wel alvast een rietdekker aan het werk gezet. Maar de grootste problemen zitten in de fundering en de muren.

Slopen mag niet, omdat het gaat om een Rijksmonument. De opbouw van het jachthuis aan de Smitsweg begon in 1597 en het is daarmee het oudste herenhuis van de Hoeksche Waard. Opknappen is alleen financieel haalbaar als er een nieuwe invulling komt voor het pand.

Nieuwe geldstroom

“We gaan op ons land een nieuwe stal bouwen voor onze koeien, want deze voldoet niet meer aan de eisen”, legt Esther Quartel uit. “Maar we zullen toch echt een nieuwe geldstroom moeten hebben om deze oude stal dan ook te kunnen herstellen.”

De oplossing leek dichtbij: het overnemen van een veevoerbedrijf uit de buurt. “De eigenaar gaat met pensioen zou zijn handel graag aan ons overdoen. Dat sluit natuurlijk ook mooi aan bij ons eigen bedrijf. En zijn drie werkneemsters houden ook nog eens hun baan.”

Geen vergunning

Toch geeft de gemeente Binnenmaas hier geen vergunning voor af. Volgens Quartel, omdat de gemeente op deze plek in het buitengebied geen nieuw bedrijf toestaat.

“Ik snap het wel. De gemeente is bang voor een soort Aldi of Lidl in een boerenschuur. Maar het gaat hier om de verplaatsing van een bedrijf dat verderop in de straat zit. Doe niet zo moeilijk! Waar een wil is, is een weg”, aldus de eigenaresse.

Petitie

Er is inmiddels een petitie gestart en donderdagavond wordt er ingesproken in commissievergadering op het gemeentehuis.

De verantwoordelijk wethouder was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.