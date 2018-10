Deel dit artikel:













Aboutaleb beantwoordt vragen van Rozenburgers Burgemeester Aboutaleb en Ronald van Oudheusden live vanuit Rozenburg Rijnmond Nu strijkt neer in Rozenburg

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is sinds 2010 ook burgemeester van Rozenburg. In het radioprogramma Rijnmond Nu beantwoordt Aboutaleb vanavond vragen van Rozenburgers. Wat zijn de dingen die spelen in het dorp? En hoe kijken de inwoners van Rozenburg acht jaar later aan tegen de verhuizing naar de grote stad? Kijk live mee naar Rijnmond Nu vanuit muziektheater De Ontmoeting