Visueel beperkt gaat niet onopgemerkt

Het is soms droevig gesteld met de toegankelijkheid van gebouwen en straten voor mensen die blind zijn of slechtziend. Op de 48e Dag van de Witte Stok hebben leerlingen van Visio Onderwijs Rotterdam in IJsselmonde daar aandacht voor gevraagd.

Wie maandag in de buurt was van winkelcentrum Keizerswaard kan ze hebben zien lopen: een lang lint van tientallen leerlingen. Ze hebben in het winkelgebied aandacht gevraagd voor de problemen waar zij tegenaan lopen.

Volgens schoolleider Ulco van der Ende kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van toegankelijkheid voor zijn leerlingen in de wijk. Hij noemt als voorbeeld het openbaar vervoer. Tram- en bushaltes sluiten niet goed aan op de voertuigen.

Positiever is Van der Ende over de winkeliers in het winkelcentrum Keizerswaard. ‘’Ze zorgen dat er minder obstakels zijn. Hierdoor kunnen leerlingen makkelijker boodschappen doen en in het winkelcentrum verblijven.’’ De winkeliersvereniging kreeg dan ook een letterlijke pluim van de school.

Ook hebben de leerlingen hun problemen voorgelegd aan Harm de Oude, lid van de Gebiedscommissie IJsselmonde. Die beloofde ermee aan de slag te gaan.

Dag van de Witte Stok is onderdeel van de Week van de Toegankelijkheid, die van 8 tot en met 15 oktober plaatsvindt.